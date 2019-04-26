الأمن العراقي يضبط مزورا أصدر هويات لـ”دواعش” في نينوى

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في العراق، عن ضبط شخص مزور متلبسا بإصدار هويات أحوال مدنية وشهادات الجنسية لـ”دواعش” مقابل المال بالتواطؤ مع ضباط في دائرة أحوال الموصل.

وذكر المكتب في بيان له، أن “العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام أشخاص مزورين ومعقبين وبالتواطؤ مع ضباط ومنتسبين منسوبين لدائرة أحوال الموصل بعمل هويات مدنية وشهادات الجنسية لدواعش موجودين خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة”. وأضاف، أنه “جرى تشكيل فريق عمل استطاع جمع معلومات أكيدة عن شخص يمتهن التعقيب والتزوير متورط بهذه الأعمال الخارجة عن القانون”.

وأشار إلى أن الفريق استحصل أمرا قضائيا بالتحري والضبط، وتمكن من نصب كمين للمتهم وضبطه متلبسا بتسليم هويات أحوال مدنية وشهادات لقاء مبلغ مالي قدره 3200 دولار، لأحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، ويقيم خارج البلاد.

وأكد المكتب تدوين إفادة واعتراف المتهم بجريمته وعرض على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه، كما تبين من سير التحقيق مع المتهم مطلوبيته لخلية الصقور الاستخبارية، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معه لمعرفة المتورطين معه من معاونيه.

وتمكن مكتب المفتش العام للداخلية من ضبط شخصين في وقت سابق من الأسبوع الحالي، متورطين بتزويد “دواعش” وعائلاتهم ممن يقيمون خارج البلاد بهويات وشهادات الجنسية العراقية خارج الضوابط والتعليمات.

المصدر: السومرية نيوز