﻿الخارجية الروسية: الحكم بحق ماريا بوتينا قرار ذو دوافع سياسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الحكم بالسجن الصادر في الولايات المتحدة بحق المواطنة الروسية ماريا بوتينا له دوافع سياسية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نشر على موقعها، اليوم الجمعة: “منذ اعتقال (ماريا بوتينا) أشرنا إلى أن التهم الموجهة إليها مفتعلة ومفبركة ، وتم توجيهها بهدف التأثير على العمليات السياسية الداخلية”.

وأضافت الخارجية: “تمت إدانة مواطنتنا فقط لأنها روسية. وهي أصبحت ضحية للصراعات الشديدة بين مختلف القوى السياسية في الولايات المتحدة والحملة المتهورة المعادية لروسيا”. واعتبرت أن هذا الحكم “عار على المنظومة القضائية الأمريكية التي نفذت طلبا سياسيا سافرا”.

يذكر أن محكمة في واشنطن أصدرت اليوم الجمعة حكما بالسجن 18 شهرا على المواطنة الروسية ماريا بوتينا بتهمة “التآمر بهدف العمل غير الشرعي لصالح حكومة أجنبية”. وقبعت المواطنة الروسية في السجن منذ شهر يوليو 2018. واعترفت بوتينا بذنبها ووافقت على التعاون مع التحقيق من أجل تفادي عقوبة سجن لسنوات طويلة.

المصدر: موقع روسيا اليوم