إصابة 40 فلسطينيا بجراح منهم 4 نساء و12 طفلا جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة (الصحة الفلسطينية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2019 - 20:33

إصابة 40 فلسطينيا بجراح منهم 4 نساء و12 طفلا جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة (الصحة الفلسطينية)

منذ 1 ساعة 26 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة