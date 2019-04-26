وزارة الصحة في غزة: إصابة 5 مواطنين بجراح بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 19:05

وزارة الصحة في غزة: إصابة 5 مواطنين بجراح بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

منذ 2 ساعة 26 April، 2019
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