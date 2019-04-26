سلسلة اخبار محلية متفرقة ..

-اعتصمَ عددٌ من موظفي وعمالِ البلدياتِ في بعلبك الهرمل احتجاجاً على عدمِ صَرفِ رواتبِهِم حتى اليوم. ففي رياق اعتصمَ عمالُ البلدية واتحاداتِ شرقيِ بعلبك وغربِها مطالبينَ بتحويلِ اموالِ الصُندوقِ البلديِ المستقلِ بسرعة، وانقاذِ لُقمةِ عيشهِم. بدورهم، عمالُ بعلبك وبلدياتِ الجوارِ اعتصموا عندَ المدخلِ الجَنوبيِ للمدينة، وقطعوا الطريقَ لبعضِ الوقتِ بواسطةِ شاحناتِ النُفاياتِ للمطالبةِ برواتبِهِم.

– شكّلَ مجلس متقاعد قدماء القوى المسلحة في عكار لَجنةَ تنسيقٍ لمتابعةِ موضوعِ إمكانيةِ إقتطاعِ نسبةٍ من الرواتبِ التقاعديةِ للعسكريينَ في موازنةِ العامِ الفين وتسعةَ عَشَر وأكدتِ اللجنةُ أنها لن تقبلَ بِالمساسِ بمستحقاتِها لأيِ سببٍ كان، مشيرةً الى أنَّ معالجةَ الأزمةِ الإقتصاديةِ يكونُ بمكافحةِ الفسادِ وضبطِ الهدر.

– نفت إدارةُ تِلفزيونِ لبنان الشائعاتِ التي تَبُثها بعض وسائلِ الاِعلام والمواقعِ الالكترونيةِ عن تشكيلاتٍ او تعاقداتٍ مع أحدٍ من خارجِ التلفزيون، وأكدت بالمقابلِ أنَ الادارةَ مستمرةٌ في العملِ من أجلِ الإثباتِ أنَ التلفزيونَ بِخدمةِ اللبنانيين في داخلِ الوطنِ وفي بلدانِ الانتشار.

– وَجهت هيئةُ ادارةِ السيرِ والمركباتِ مذكرةً اداريةً إلى جميعِ أقسامِ وفروعِ مصلحةِ تسجيلِ السياراتِ والآلياتِ في كافةِ المناطقِ متعلقةً بآليةِ انتقالِ ملكيةِ سيارةٍ برقمٍ مميز GOLDEN.

ولفتت الهيئةُ إلى أنه يجبُ عندَ اجراءِ أيِ عمليةِ انتقالٍ ضمُّ تنازلٍ مرفقٍ بعمليةِ البيعِ منظَّمٍ لدى كاتبِ العدلِ يحظى بموافقةِ المديرِ العام بعدَ عرضِ السيارةِ على دائرةِ الميكانيك المختصة. أمّا بالنسبةِ إلى باقي الأرقامِ غيرِ المصنفةِ مميزةً والمسجلة، فيجبُ ختمُ عمليةِ انتقالِ ملكيتِها عندَ اجراءِ عمليةِ البيعِ بشكلٍ اعتيادي.

– قامت جمعية التنمية البيئية والسياحية، بالتعاون مع المديرية العامة للآثار، بحملة غرس ورود تجميلية في على مدخل بعلبك وفي محيط قلعة بعلبك.

وقال رئيس الجمعية المهندس أحمد بيان: “تشمل الحملة زراعة 1500 غرسة متنوعة من تويا وبيلسان ومرجان على أنواعه، وهي من النباتات القابلة للاستدامة لأنها تتحمل الصقيع وعوامل المناخ السائد في المنطقة، وستتم المتابعة لهذه الغرسات بشكل دائم بالتعاون مع مديرية الآثار”.

وأشار إلى أن هذه الحملة هي لتجميل بعض الساحات والحدائق عند مدخل بعلبك وفي محيط قلعتها التاريخية، ولتوسيع المساحات الخضراء حتى تشكل مشهدية جميلة.

– افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان المدعو “أ.ع” و “م.ع” اقدما برفقة عدد من الشبان يستقلون سيارة نوع مرسيدس ذات زجاج داكن على اطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه نسيبهم المدعو “ه.ع”، الذي كان يستقل سيارة رباعية الدفع على الطريق العام في بلدة حقل العزيمة – الضنية بسبب خلافات شخصية. وادى اطلاق النار الى اصابة المدعو “ه.ع” اصابة طفيفة في يده والى اصطدام سيارته بعمود انارة عامة على الطريق المذكور، نقل على اثرها من قبل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الاسلامية الى مسشتفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.

وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بينما حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية