لافرينتييف عن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا: القوات الأميركية ما زالت موجودة شرق الفرات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 17:33
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لافرينتييف عن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا: القوات الأميركية ما زالت موجودة شرق الفرات
منذ 1 ساعة
26 April، 2019
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