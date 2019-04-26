لافرينتييف عن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا: القوات الأميركية ما زالت موجودة شرق الفرات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 17:33

لافرينتييف عن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا: القوات الأميركية ما زالت موجودة شرق الفرات

منذ 1 ساعة 26 April، 2019
أخبار موقع المنار

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