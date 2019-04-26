الادميرال خانزادي: ضمان امن المحيطات رهن بدعم القوى الاقليمية

اعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ان القوى البحرية الاقليمية اخذت تظهر بسرعة الامر الذي يكشف عن تغير في النظام الدولي للبحار .

واكد الادميرال خانزادي في ختام الاجتماع السبعين لتشكيل القوة البحرية الصينية في ميناء جينكدائو ان الكثير من الدول التي تتمتع بسواحل بحرية تؤمن بان البحر فرصة سانحة لتنمية وحفظ المصالح الوطنية وقال نحن نعتقد بانه ليس بامكان اي قوة بحرية غير قادرة بمفردها ضمان امن البحار بل هناك حاجة الى تظافر جهود المجتمع الدولي.

واعتبر قائد القوة البحرية للجيش الايراني الدول المطلة على البحار والامم المتحدة تلعب دورا مهما للغاية في صون الثروات والمصالح البحرية .

واشار الأدميرال حسين خانزادي ، إلى أن القوات البحرية الايرانية تنتشر في أجزاء مختلفة من العالم ، بما في ذلك المحيط الهادئ ، وشمال المحيط الهندي ، وقال إن القوى البحرية الإقليمية آخذة في الظهور بسرعة ، مما يشير إلى حدوث تغيير في النظام الدولي للبحار.

وفي الختام قال الأدميرال خانزاندي: “إن أمن المناطق الجيوسياسية للمحيطات لن يتم ضمانها إلا بمساعدة القوى البحرية الإقليمية بالاشتراك مع المجتمع الدولي البحري “.

المصدر: وكالة فارس