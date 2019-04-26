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April 26 2019 - 15:56

الرئيس الصيني يدافع عن مبادرته “طرق الحرير الجديدة”

منذ 19 mins 26 April، 2019
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أخبار دولية - الصين

حاول الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة الرد على الانتقادات الموجهة لمبادرته “طرق الحرير الجديدة” المتهمة من بعض الدول بأنها “فخ ديون” للدول الفقيرة مؤكدا أنها مجموعة مشاريع تخدم البيئة وقابلة للاستمرار ماليا بلا فساد.
وفي كلمة أمام رؤساء حوالى أربعين دولة وحكومة بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين   شدد الرئيس الصيني على ضرورة أن تتسم المشاريع “بالشفافية” و”القابلية للاستمرار” لميزانيات الدول التي تشارك في مبادرة “طرق الحرير الجديدة”. وقال في خطاب استغرق ثلاثين دقيقة “يجب أن يجري كل شيء بشفافية وعلينا ألا نتسامح إطلاقا مع الفساد”.
وأضاف أن بكين تريد تشجيع المشاريع البيئية. بينما تواجه بعض الخطط التي تشملها مبادرته لسدود ومحطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم الحجري اتهامات بالتسبب بأضرار للبيئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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