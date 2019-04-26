الشيخ دعموش: للاسراع في إنجاز الموازنة

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة “ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة لتسيير عجلة الاقتصاد”، مشددا على “ان المبدأ الذي سيعتمده حزب الله في مناقشاته للموازنة سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب هو رفض أي تخفيضات او اجراءات ضريبية تمس الفئات الفقيرة والشعبية، لأن المس بمكتسبات هذه الفئات لن يحل المشكلة بل سيولد مشكلة أكبر وأعمق في البلد”.

وحمل على النظام السعودي، منتقدا “ما ارتكب بحق العشرات من المدنيين الابرياء من أبناء الحجاز الذين لم يرتكبوا جريمة ولم يقترفوا ذنبا سوى انهم طالبوا بحقوقهم المهدورة وحقوق شعبهم المظلوم المحكوم بالاستبداد والتخلف والجهل”.

ودان “ممارسات النظام السعودي اليومية بحق الشعب اليمني المظلوم، ودعمه للجماعات والمنظمات الارهابية والتكفيرية في سوريا واليمن وليبيا وغيرها”.