الجعفري: تركيا تحتل نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية رغم ادعائها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 15:57

الجعفري: تركيا تحتل نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية رغم ادعائها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها

منذ 47 mins 26 April، 2019
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