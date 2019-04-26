الجعفري: تركيا تحتل نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية رغم ادعائها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 15:57
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الجعفري: تركيا تحتل نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية رغم ادعائها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها
منذ 47 mins
26 April، 2019
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