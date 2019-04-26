فشل الاتفاق على قوائم اللجنة الدستورية السورية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن فشل المشاركين في الجولة الـ12 من مفاوضات أستانا حول سوريا، في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

تصريح لافرينتيف جاء في ختام جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال اليومين الماضيين.

وفي البيان الختامي للجولة أكدت الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها، إضافة إلى مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، ودانت في هذا الصدد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

وأكدت الدول الضامنة رفضها أي محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، كما عبرت عن عزمها على التصدي لمخططات انفصالية تهدف لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي لدول الجوار.

المصدر: روسيا اليوم