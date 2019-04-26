ايران وروسيا تؤكدان على استمرار التعاون لمكافحة الارهاب

اكد وزيرا الدفاع الايراني والروسي خلال محادثاتها على هامش مؤتمر موسكو الأمني استمرار التعاون الثنائي بين البلدين بهدف مكافحة الارهاب.

وبحث وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ونظيره الروسي الفريق سيرغي شويغو، العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

واعرب العميد حاتمي في هذه المحادثات عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين طهران وموسكو على جميع الاصعدة، وقال: ان العلاقات الدفاعي والامنية بين ايران وروسيا تنمو في ظل ارادة القادة السياسيين للبلدين.

واوضح ان ايران وروسيا يمتلكان طاقات هائلة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على تطوير مجالات التعاون العسكري والدفاعي كما ونوعا بهدف تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه اوضح وزير الدفاع الروسي ان التعاون العسكري والدفاعي بين ايران وروسيا وصل الى مستو عال، وأكد أن التعاون بين موسكو وطهران على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي يمضي قدما، مضيفا: ان العمل الجاري ضمن صيغة أستانا (بمشاركة روسيا وايران وتركيا) يلعب دورا هاما في وقف الأعمال القتالية وإعادة الوضع في سوريا الى طبيعته.

واعتبر شويغو نتائج التعاون العسكري القيم بين البلدين وعقد اللجان العسكرية المشتركة، خطوة هامة في اطار تمتين العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو، وأكد على استمرار العلاقات والمشاورات العسكرية في المجالات التقنية والامنية والتدريب بين القوات المسلحة الايرانية والروسية.

كما أعرب الوزير الروسي عن تعازيه للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت إيران في شهر مارس الماضي والتي خلفت عشرات القتلى وأضرارا مادية جسيمة في العديد من محافظات البلاد، مشيرا الى ان روسيا أرسلت مساعدات انسانية الى ايران.

المصدر: وكالة فارس