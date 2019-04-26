الرئيس الصيني: “الحزام والطريق” ليس ناديا مغلقا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الجميع للمشاركة في مبادرة “الحزام والطريق”، مؤكدا أن هذه المبادرة ليست ناديا مغلقا بل تهدف لتوسيع تعاون الدول في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال شي خلال مراسم افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي المستمرة في بكين من 25 إلى 27 أبريل “الحزام والطريق” ليس ناديا حصريا مغلقا… سنخلق معا فرصا جديدة للتعاون في إطار هذه المبادرة”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توسيع التعاون العملي والتواصل من أجل جمع الجهود في مواجهة المخاطر والتحديات، وكذلك لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

ودعا الرئيس الصيني المشاركين في “الحزام والطريق” إلى مواصلة دفع المبادرة نحو مسار التنمية عالية المستوى، مؤكدا أهمية التمسك بمبدأ التشاور الشامل والبناء المشترك، وتحقيق المنافع المشتركة، وضرورة الالتزام بالمناهج المنفتحة والنزيهة.

واعتبر شي أن البناء المشترك لـ”الحزام والطريق” فتح مجالا جديدا للنمو الاقتصادي العالمي، موضحا أن ذلك “قد خلق منصة جديدة لحفز التجارة والاستثمار الدوليين، ووسع ممارسات جديدة لتحسين حوكمة الاقتصاد العالمي، علاوة على تقديم مساهمات جديدة في تعزيز رفاهية الشعب لجميع الدول”.

وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده ستقدم الدعم لـ5000 شخص من قطاع الإبداع في دول “الحزام والطريق” عبر التبادل والبرامج التدريبية والبحوث المشتركة في الأعوام الخمسة القادمة، مؤكدا أن بكين ستعمل مع المشاركين الآخرين في المبادرة على تعزيز التبادلات العلمية والثقافية وإنشاء مختبرات علمية مشتركة وبناء مجمعات العلوم والتكنولوجيا ودفع نقل التكنولوجيات.

ويشارك في أعمال المنتدى زعماء 37 دولة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومديرة صندوق النقد الدولي كريستن لاغارد.

المصدر: روسيا اليوم