لافرينتيف: المشاركون في مفاوضات أستانا لم يتفقوا على قوائم اللجنة الدستورية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 14:23

لافرينتيف: المشاركون في مفاوضات أستانا لم يتفقوا على قوائم اللجنة الدستورية السورية

منذ 19 mins 26 April، 2019
أخبار موقع المنار

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