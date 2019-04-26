ارتفاع غير مسبوق لمستويات التوتر في الشركات حول العالم

كشفت دراسة استقصائية جديدة عن الشركة الدولية للتأمين الصحي، “Cigna” توضح ارتفاعا غير مسبوق لمستويات التوتر في المكاتب والشركات حول العالم، في حين تعاني النساء توترا وقلقا أعلى مما يعانيه الرجال.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن أهم مسببات التوتر والضغط على العاملين هي: إشكاليات التمويل الشخصي (بنسبة 17%)، ضغط العمل (بنسبة 16%)، وكذلك المشكلات الصحية (14%).

وبالمقارنة مع الرجال، تعاني النساء العاملات من رفاه فيزيائي أقل، كساعات نوم أقل وغياب الرياضة عن حياتهن اليومية، ما يعرضهن لمستويات أعلى من التوتر، كما وجدت الدراسة أن النساء العاملات يعانين بشكل أساسي من مشاكل التوفيق بين عملهن والتزاماتهن تجاه أطفالهن وعائلاتهن، الأمر الذي يعرضهن لضغط وتوتر أكثر من أي عامل آخر.

وتوصلت الدراسة إلى أن مستويات التوتر العالية تؤثر بشكل سلبي على مدى راحة العاملين في مكاتبهم، كما تؤثر جديا في تدني الصحة الجسدية لهم.

المصدر: اخبار الان