احراق أكوام نفايات بين بخعون وعزقي والمطل في الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 12:52

احراق أكوام نفايات بين بخعون وعزقي والمطل في الضنية

منذ 44 mins 26 April، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في الضنية  ان مجهولين اقدموا على إضرام النار في أكوام من النفايات رميت عشوائيا على جانبي الطريق التي تربط بين بلدات بخعون وعزقي والمطل في الضنية، ما أدى إلى انبعاث الدخان والروائح من المكان، وسط مناشدات من الأهالي للمسؤولين والجهات المعنية بضرورة التدخل لأن الروائح الكريهة الناتجة من الحريق مؤذية ومضرة بهم صحيا وبيئيا.

وكانت أكوام النفايات العشوائية بدأت ترمى في أكثر من منطقة في الضنية بعد إقفال مكب نفايات عدوي مطلع الشهر الحالي، وهو المكب الوحيد في المنطقة، أعقبه إقدام مجهولين على إحراق أكوام النفايات المتراكمة، من غير أن تفلح الإتصالات والجهود المبذولة على أكثر من صعيد في ايجاد حل ولو موقت لهذه الأزمة.

المصدر: الوكالة الوطنية

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