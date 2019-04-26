احراق أكوام نفايات بين بخعون وعزقي والمطل في الضنية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في الضنية ان مجهولين اقدموا على إضرام النار في أكوام من النفايات رميت عشوائيا على جانبي الطريق التي تربط بين بلدات بخعون وعزقي والمطل في الضنية، ما أدى إلى انبعاث الدخان والروائح من المكان، وسط مناشدات من الأهالي للمسؤولين والجهات المعنية بضرورة التدخل لأن الروائح الكريهة الناتجة من الحريق مؤذية ومضرة بهم صحيا وبيئيا.

وكانت أكوام النفايات العشوائية بدأت ترمى في أكثر من منطقة في الضنية بعد إقفال مكب نفايات عدوي مطلع الشهر الحالي، وهو المكب الوحيد في المنطقة، أعقبه إقدام مجهولين على إحراق أكوام النفايات المتراكمة، من غير أن تفلح الإتصالات والجهود المبذولة على أكثر من صعيد في ايجاد حل ولو موقت لهذه الأزمة.

المصدر: الوكالة الوطنية