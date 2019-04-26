توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س .

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 الى 75 بالمئة. .

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي:764 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد