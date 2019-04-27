الآلة تتسبب بفصل 300 موظف بأمازون

أقالت شركة أمازون ما يزيد على 300 موظف من منشأة تابعة لها بمدينة بالتيمور الأمريكية على مدار عام, لدواعي نقص الإنتاجية ، بقرار رفض باستخدام نظام آلي.

وحسب تقرير لموقع ذا فيرج فإن النظام إن رأى العامل لا يحقق الإنتاجية المستهدفة، فبإمكانه أوتوماتيكيا إصدار تحذيرات , وحتى إنهاء توظيف العمال دون الحاجة إلى تدخل مشرف بشري، وجاء تسريح الموظفين الـ 300، من أصل نحو 2500 موظف، خلال الفترة بين آب/أغسطس 2017 وأيلول/سبتمبر 2018.

فحسب تقرير لموقع “ذا فيرج” المختص بالتكنولوجيا، تعتمد أمازون على نظام تتبع لنشاط العمال في مراكز التجميع الخاصة بها يسمى “تايم أوف تاسك”، ويراقب هذا النظام الآلي الأوقات التي يتوقف فيها الموظفون عن العمل وأوقات الراحة.

وتقول الشركة من جهتها إن بإمكان مشرف بشري أن يعدل على قرار النظام الآلي.

المصدر: اخبار الان