متوسط العمر في ايران يرتفع الى 75 عاماً

شهد متوسط العمر في ايران ارتفاعا الى 75 عاماً بحسب ماافاد مستشار وزير الصحة الايراني محمد تقي جغتائي.

وقال جغتائي، في تصريح أدلى به على هامش المؤتمر الايراني للسمعيات في نسخته الثامنة عشر، إن ارتفاع متوسط العمر يعني زيادة عدد المسنين في البلاد وهو مايتطلب تعزيز الرعاية الصحية للمسنين.

وفي سياق آخر لفت إلى إن إحدى مزايا المؤتمر تقديم أحدث المقالات العلمية وإزاحة الستار عن كتاب الدليل السريري للصمم في مرحلة الطفولة فضلا عن المقالات العلمية ذات الصلة بالصمم، واعتبر أن إقامة مثل هذه المؤتمرات يثمر عن ارتقاء المستويات العلمية والعملية للمختصين في حقل السمعيات بالبلاد.

المصدر: وكالة انباء فارس