الصين استخدمت أقمارا صناعية أمريكية بصورة غير مشروعة

استخدمت الصين عدة سنوات ما لا يقل عن تسعة أقمار صناعية مدنية، كانت قد اشترتها بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة.

وتفيد صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن الصين اشترت هذه الأقمار عن طريق شركات خارج الصين ومن ممتلكي هذه الأجهزة، واستخدمتها لأغراض عسكرية ونشر معلومات رسمية ولعمل الشرطة.

ووفقا للصحيفة، فإن الحديث يدور عن أقمار صناعية تعود لشركة “AsiaSat” في هونغ كونغ، والتي تعود نسبة 75% من أسهمها للحكومة الصينية. وتفيد الصحيفة، بأن هذه الشركة اشترت الأقمار الصناعية من شركات “بوينغ” و”SSL” و”Maxar Technologies”.

من جانبها، تؤكد شركة “AsiaSat” أن الجيش استخدم هذه الأقمار فقط في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ولكن وفقا للصحيفة، في عام 2011، أعلنت مؤسسة “Citic” أن من بين مستخدمي الأقمار الصناعية وزارة أمن الدولة في الصين والاستخبارات الصينية والجيش.

وأكدت شركة “SSL” بيع خمسة أقمار صناعية لشركة “AsiaSat” للاتصالات، مؤكدة على أن جميعها مخصصة للأغراض المدنية.

يذكر أن القوانين الأمريكية تقيد التعاون مع الصين في مجال الفضاء، ولكنها لا تشمل هونغ كونغ لأنها كانت مستعمرة بريطانية.

المصدر: سبوتنك