4 حيل لتحسين إشارة هاتفك الخلوي عندما لا يمكنك الاتصال بالشبكة

يعاني الكثيرون أحيانا من مشكلة ضعف أو عدم التمكن من الاتصال بشبكة المحمول لأسباب تتعلق بتغطية الشبكة أو بسبب الوجود في الأنفاق والمصاعد أو بالقرب من أجهزة التشويش.

نشر موقع “BBC Mundo” الإسباني 4 حيل أو طرق للتغلب على هذه المشكلة والاتصال بشكة الخلوي بسهولة، وهي:

1- تحديث نظام التشغيل: ينطبق هذا بشكل خاص على هواتف آيفون، فقد قامت شركة Apple بإجراء تحديث لنظام التشغيل (iOS)، فقد يواجه المستخدمون مشاكل في الاتصال من خلال شبكة الهاتف وشبكات Wi-Fi التي تتصل بها عادة.

ولا يتطلب الأمر سوى تحديث النظام، وفي هذه الحالة عليك إعادة ضبط الشبكة في قائمة الإعدادات للتأكد من أن إعدادات الاتصال مفتوحة.

2- إخراج بطاقة الهاتف: في بعض الأحيان، تكون مشكلة الاتصال سببها خدش بطاقة SIM، أو وضعها بطريقة خاطئة. للتأكد من ذلك، قم بإزالة البطاقة أثناء إعادة تشغيل هاتفك وتحقق من وضعها في المكان الصحيح وأن القطعة المعدنية سليمة.

3- إعادة تشغيل الهاتف: يستغرق هذا الحل وقتا أطول، لأن الهاتف يجب أن يستعيد جميع المعلومات المخزنة على ذاكرته، ولكن كما في أجهزة الكمبيوتر، تكون إعادة التشغيل فعالة للغاية.

4- وضع الطيران: هذه الطريقة سهلة وسريعة لتوصيل هاتفك الخلوي بالإنترنت، من خلال تفعيل ثم إلغاء تفعيل وضع الطيران.

المصدر: سبوتنك