الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 5 أسابيع مع مخاوف النمو

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، في الوقت الذي أذكت فيه مجددا مؤشرات على ضعف النمو العالمي اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1279.91 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1282 دولارا للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلبا ببيانات من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونات للأوراق المالية ”البيانات الضعيفة تشير إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيسير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار الذهب“.

ويقبع الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يسجل أداء أفضل بكثير عن اقتصادات أخرى، مما يكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.99 دولار للأوقية وربحت 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 890.11 دولار للأوقية. وانخفض المعدن 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1416.52 دولار للأوقية. والمعدن منخفض 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أول هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

المصدر: رويترز