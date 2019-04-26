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April 26 2019 - 11:19

جريح باطلاق نار في حقل العزيمة ـ الضنية

منذ 1 ساعة 26 April، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في الضنية  ان المدعو “أ.ع” والمدعو “م.ع” اقدما برفقة عدد من الشبان يستقلون سيارة نوع مرسيدس ذات زجاج داكن على اطلاق النار من سلاح حربي في اتجاه نسيبهم المدعو “ه.ع”، الذي كان يستقل سيارة رباعية الدفع على الطريق العام في بلدة حقل العزيمة – الضنية بسبب خلافات شخصية.
وادى اطلاق النار الى اصابة المدعو “ه.ع” اصابة طفيفة في يده والى اصطدام سيارته بعمود انارة عامة على الطريق المذكور، نقل على اثرها من قبل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الاسلامية الى مسشتفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
وفر مطلقو النار الى جهة مجهولة، بينما حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.

المصدر: الوكالة الوطنية

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