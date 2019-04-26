قوى الامن: القبض على فلسطينيين اثنين في صيدا بتهمة السرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 09:38

قوى الامن: القبض على فلسطينيين اثنين في صيدا بتهمة السرقة

منذ 8 mins 26 April، 2019
حوادث واخبار امنية
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في خلال شهر آذار من العام الحالي، أقدم مجهولان على سرقة /24/ محلا تجاريا في مدينة صيدا وضواحيها.

على الأثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إستقصاءاتها وتحرياتها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، وهما:
_ ص. د. (مواليد العام 2003، فلسطيني)
_ ق. ع. (مواليد العام 2002، فلسطيني)

بالتحقيق معهما، إعترفا بقيامهما بالسرقات المذكورة، بالإشتراك مع المدعو: _ م. ر. (مواليد العام 1998، فلسطيني) المتواري عن الانظار داخل مخيم عين الحلوة، وقد تم تسطير بلاغ بحث وتحر في حقه، والعمل جار لتوقيفه.
كما اعترف الموقوفان بترويج عملة مزيفة وإطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة. سلم الموقوفان إلى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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