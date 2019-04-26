رئيس سريلانكا يؤكد أن الإرهابي زهران هاشم نفذ أحد الهجمات في أحد الفصح

أكد الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الجمعة أن زهران هاشم الإرهابي الذي لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد الأحد، قتل في هجوم نفذه على أحد الفنادق الفخمة في كولومبو.

وقال الرئيس السريلانكي لصحافيين إن “ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران (هاشم) قتل في الهجوم على (فندق) شانغري-لا”. لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا.

وأوضح رئيس الدولة بعد ذلك أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم التعريف عنه باسم “إلهام”.

في فيديو بثه الثلاثاء تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، يظهر هاشم بشكل واضح، الرجل الوحيد الذي كشف وجهه بين ثمانية أشخاص.

المصدر: الوكالة الفرنسية