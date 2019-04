الأطفال دون السنتين لا يجب أن يستخدموا الأجهزة الإلكترونية

حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام الأطفال للشاشات المختلفة، مشيرة أنه لا يجب على الأطفال دون السنتين استخدام أي من هذه الأجهزة.

وأوضحت أن استخدام الأطفال لهذه الأجهزة ساهم في رفع معدلات السمنة بينهم، كما أثرت على نمو الدماغ لديهم بشكل سلبي وقللت من الصحة النفسية الخاصة بهم، وأشارت أنه من الضروري أن يقوم الأطفال في هذا العمر بعمل نشاطات تساهم في تنمية القدرات العقلية والإدراكية الخاصة بهم، مثل أن يقرأ الأهل بعض القصص لهم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على التوصيات الجديدة التالية:

-الأطفال دون السنة: لا يجب أن يستخدموا أن أجهزة إلكترونية بتاتًا

-الأطفال بين 2-4 سنوات: يجب ألا يتجاوز وقت استخدامهم لهذه الأجهزة عن ساعة واحدة يوميًا.

وأفادت المنظمة في التوصيات الجديدة التي نشرت في (Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under Five Years of Age) أن هذه الشاشات تؤثر سلبيًا على عقول الأطفال وبالأخص في حال كانت دون مراقبة الأهل.

هذا وقد وجدت دراسة كندية حديثة تمت من قبل جامعة (Alberta) أن ساعتين أو أكثر من استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل الأطفال من شأنها أن تؤدي إلى مشاكل سلوكية لديهم.

ولاحظ الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن الأطفال الذين قضوا فترة طويلة على هذه الشاشات، طوروا السلوكيات التالية:

-سلوكيات سيئة مع المحيطين

-أعراض مشابهة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

-قلة القدرات الدماغية لديهم.

المصدر: ويب طب