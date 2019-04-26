أسرار الصحف الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 26 نيسان 2019

البناء:

توقعت مصادر أوروبية تراجع حدّة التوتر حول مضيق هرمز وحاجة إيران للتلويح بإغلاقه مع ظهور بوادر تشير لحفاظ إيران على مكانتها النفطية رغم الإجراءات المشدّدة للعقوبات الأميركية المعلنة مؤخراً، فـ إضافة لسعي أوروبا لتعويض إيران نقص كمياتها المباعة عبر الآلية المالية التي بدأت إجراءات وضعها قيد التطبيق، بقيت الصين وتركيا والعراق والهند وباكستان كزبائن رئيسيين للنفط والغاز الإيرانيين على مواقف سابقة ترفض الإذعان للعقوبات وتضع الأولوية لمصالح اقتصاداتها رغم التهديد الأميركي بالمساس بهذه الاقتصادات انطلاقاً من أنّ التنازل السيادي سيرمي الاقتصاد في بئر التبعية الذي لا قعر له في الممنوعات…

النهار:

تثبيت التموضع

فسّر متابعون اطلالة رئيس المردة سليمان فرنجية على فضائية اقليمية بأنه لتثبيت تموضعه وسط الصراع السياسي الخارجي في مقابل حركته الداخلية.

إعتراض ولا وإجراء

اعلان وزير المال بأن رسوماً مضافة من مصالح المياه غير قانونية لم تستتبع بأي إجراء أو مناقشة في مجلس الوزراء..

الجمهورية:

إعتراضات

لاحظت أوساط سياسية أن بعض الإقتراحات الإقتصادية والمالية التي عرضها مرجع بارز خلال اجتماع عقده منذ فترة تواجه إعتراضات من فريق كبير خصم له.

حصار

لوحظ أن هناك حرصاً من سفراء أوروبيين وشخصيات أجنبية على زيارة وزير يُمثل حزباً أساسياً يتعرّض للضغوط والحصار من دولة كبرى، ما يؤشّر إلى أن هامش حركته واسع خلافاً لما كان قد توقعه البعض بعد استلامه حقيبة حيوية.

اللواء:

لغز

يتجه حزبان مسيحيان إلى تنظيم التعاون بينهما، في المجال النيابي أولاً، والسياسي ثانياً، ريثما تنضج ظروف قيام جبهة معارضة..

غمز

تشير تقارير رفعت لمسؤولين إلى حجم الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، والذي يعتبر مجموعاً بمثابة رفع لسعر صفيحة البنزين بين 5 و6 آلاف، خلال أقل من شهرين!

همس

استبعد دبلوماسي أوروبي حدوث مواجهة حول مضيق هرمز، بين أفراد الحرس والبحرية الأميركية أو الوحدات البريطانية؟

المصدر: الوكالة الوطنية