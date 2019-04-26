الرئيس الصيني يتعهد إلغاء الدعم المالي الحكومي للشركات العامة

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة إلغاء الدعم المالي الحكومي للشركات العامة، الذي “يخل بقواعد المنافسة”.

ووعد شي أيضا خلال خطاب ألقاه في بكين لمناسبة القمة الثانية المتعلقة بالبنية التحتية لمشروع طرق الحرير الجديد، بزيادة الواردات الصينية،وبعدم خفض سعر صرف اليوان، وبحظر نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية.

ويعد الدعم المالي الهائل الذي تقدمه بكين لشركاتها العامة أحد نقاط الخلاف بين الصين والولايات المتحدة التي انخرطت منذ نحو عام في حرب تجارية شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: الوكالة الفرنسية