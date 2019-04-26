ظريف: ايران لاتشارك في مباحثات لا تحضرها الحكومة الافغانية

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان مبادئنا لاتسمح لنا بالمشاركة في مباحثات حول افغانستان تغيب عنها الحكومة الافغانية.

وقال ظريف خلال ندوة الجمعية الاسيوية في نيويورك: لقد اقترحنا في منطقتنا اطلاق حوار امني ونحن مستعدون لعقد معاهدات عدم الاعتداء مع جميع دول المنطقة بما فيها السعودية والامارات .

واكد ظريف ان ايران ليست لديها اطماع باي بلد وقال اننا راضون بما يكفي بثروات بلادنا وحدودنا الراهنة ونحن على استعداد لابرام معاهدة عدم اعتداء مع اي دولة تبدي استعدادها لذلك .

وتابع ظريف القول: لدينا علاقات جيدة للغاية مع تركيا واذربيجان وباكستان وروسيا والعراق وان وضع علاقاتنا مع افغانستان جيدة للغاية مؤكدا ان سياسات اميركا في افغانستان خاطئة وان تهميش جميع الفصائل والحوار مع طالبان فقط سياسة خاطئة .

واكد ظريف : انا اول من يقول ان السلام والاستقرار في افغانستان من دون طالبان غير ممكن ولكن لا ينبغي تهميش الجميع والحديث مع طالبان فحسب.

وافاد ظريف بان مبادئنا لا تسمح لنا المشاركة في مباحثات حول افغانستان لا تحضرها الحكومة الافغانية .

واختتم بالقول ان علاقاتنا مع الادارة الاميركية السابقة كانت افضل ، ولكننا رفضنا الحديث حول المنطقة عندما وجدنا عدم مشاركة باقي دول المنطقة ، فلسنا نحن نقرر حول مصير المنطقة بل ينبغي ان تقرر المنطقة نفسها حول مصيرها.

المصدر: وكالات