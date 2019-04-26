السيسي للرئيس الصيني: قناة السويس جسر للتعاون بين بلدينا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، لمناقشة العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس أكد على ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصيني، ومشيدا بما حققته مصر على صعيد التنمية ونجاحها في تحقيق إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادي فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات الصينية للعمل في مصر والاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة، مؤكدًا دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر.

من جانبه، أشار الرئيس المصري إلى أن زيارته للصين هي السادسة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس الحرص على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لسبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، حيث أكد السيسي أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي تضفي بعدا استراتيجيا هاما لمشاركة مصر الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح السيسي أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية ترحب بأن تكون جسرا لهذا التلاقي الحضاري والتعاون بين البلدين، خاصة من خلال التوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الصينية في إطار السعي لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرار النهضة الصينية.

المصدر: وكالات