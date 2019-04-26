الصليب الأحمر: ضواحي طرابلس “تتحول إلى ساحات قتال” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2019 - 06:29

الصليب الأحمر: ضواحي طرابلس “تتحول إلى ساحات قتال”

منذ 8 mins 26 April، 2019
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أخبار دولية - منظمات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة حول العاصمة الليبية طرابلس حيث “تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال”.

وأضافت اللجنة في بيان، الخميس، بعد اشتباكات مستمرة منذ 3 أسابيع، أن المستشفيات تعاني نقصا في الإمدادات الطبية مع انقطاعات للكهرباء وضعف في محطات ضخ المياه.

وتابعت اللجنة قائلة: “يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة وسيارات الإسعاف بأداء مهامها بأمان”.

وكتبت منظمة الصحة العالمية على موقع “تويتر” أن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأصيب 1332 شخصا.

وبدأت قوات شرق ليبيا “الجيش الوطني الليبي”، هجوما على طرابلس لكنها لم تتمكن حتى الآن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

ودارت معارك ضارية للسيطرة على الضواحي الجنوبية وقرى قريبة، وتعرضت تلك المناطق للقصف وتبدلت السيطرة عليها من وقت لآخر بين الطرفين.

المصدر: وكالة رويترز

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