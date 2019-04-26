بايدن يدخل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اليوم الخميس دخوله سباق ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

وقال بايدن في مقطع فيديو نشر على الإنترنت: “نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة”، داعيا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

وبايدن البالغ 76 عاما هو صاحب الحظ الأوفر حاليا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية.

لكن منافسيه يراهنون على ادعاء النائبة السابقة لوسي فلوريس التي تتهمه بتقبيلها قبل 5 سنوات، وطبع “قبلة طويلة وبطيئة” على رأسها على هامش مهرجان انتخابي في نيفادا.

ونشرت صحيفة “نيويورك بوست” مجموعة صور لبايدن وهو يعانق ويقبل النساء خلال مناسبات عامة في السنوات الماضية.

المصدر: وكالات