​كيم جونغ أون: السلام بشبه الجزيرة الكورية يعتمد على الموقف الأميركي المستقبلي

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن “الولايات المتحدة تصرفت بنية سيئة في قمة هانوي”، مشيراً إلى أن “السلام في شبه الجزيرة الكورية يعتمد على موقف الولايات المتحدة في المستقبل”.
كلام جونغ أون نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية” عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في كلمة ألقاها خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أن “جونغ أون أجرى محادثة صريحة وهادفة مع بوتين حول قضايا تطوير العلاقات الودية بين كوريا الشمالية وروسيا وضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك”.
المصدر: وكالات