​كيم جونغ أون: السلام بشبه الجزيرة الكورية يعتمد على الموقف الأميركي المستقبلي

أكد زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ أن “​الولايات المتحدة​ تصرفت بنية سيئة في قمة هانوي”، مشيراً إلى أن “السلام في شبه ​الجزيرة​ الكورية يعتمد على موقف الولايات المتحدة في المستقبل”.

كلام جونغ أون نقلته “وكالة ​الصحافة​ الفرنسية” عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في كلمة ألقاها خلال لقائه مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أن “جونغ أون أجرى محادثة صريحة وهادفة مع بوتين حول قضايا تطوير العلاقات الودية بين كوريا الشمالية و​روسيا​ وضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: وكالات