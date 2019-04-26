ماكرون يقايض الفرنسيين بخفض الضرائب مقابل تهدئة احتجاجات السترات الصفراء

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب قائلا على مواطني بلاده العمل أكثر وهو يحدد ملامح رده على احتجاجات مستمرة منذ شهور شكلت تهديدا لسلطته.

وقال ماكرون إنه يريد خفضا “كبيرا” في ضريبة الدخل يتم تمويله من خلال سد الثغرات وتقليص الإنفاق الحكومي لكن على الفرنسيين أيضا أن يعملوا أكثر، وفقا له.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سألت نفسي هل علينا أن نوقف كل شيء فعلناه خلال العامين الماضيين؟ هل سلكنا منعطفا خاطئا؟ أعتقد العكس تماما”.

وخطاب ماكرون جاء نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات على مستوى البلاد طرح الرئيس الفرنسي خلالها قضايا مثل الضرائب والديمقراطية في الداخل وقضايا أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.

المصدر: وكالة رويترز