أخطاء في التعداد تخفض حصيلة ضحايا اعتداءات الفصح في سريلانكا إلى 253 قتيلا

خفضت سلطات سريلانكا بشكل كبير الخميس حصيلة ضحايا اعتداءات الفصح الأحد الماضي إلى 253 بدلا من 359، موضحة أن عددا من الجثث كان قد تم احتسابه أكثر من مرة.

ومن شأن تخفيض الحصيلة أن يفاقم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة لعدم تحركها بعد تلقيها معلومات استخبارية بشأن الاعتداءات التي استقال إثرها مسؤول في وزارة الدفاع.

وهماسيري فرناندو هو المسؤول الوحيد الذي استقال إثر الاعتداءات التي تعتبر الأسوأ في تاريخ سريلانكا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من عشر سنوات، لكن من المتوقع أن يستقيل مسؤولون آخرون.

وفي توضيحها للأسباب التي أدت إلى خفض الحصيلة قالت وزارة الصحة إن “عددا من الضحايا تعرض لتشويه كبير… وإنه تم تعداد بعض الجثث أكثر من مرة”.

وأكدت الوزارة التوصل للحصيلة الأخيرة بعد إنجاز أعمال التشريح والتأكد من عينات الحمض النووي الريبي. ولم توضح الوزارة عدد الضحايا المحليين والأجانب، وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق أن حصيلة الضحايا الأجانب بلغت 40 قتيلا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية