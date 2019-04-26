تدابير سير بسبب الاشغال على المسلك الغربي لطريق ساحة النور طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:”ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تحفير الإسفلت القديم، على المسلك الغربي للطريق الممتد من ساحة النور – طرابلس وصولاً إلى مطعم “I Like”، وذلك اعتبارا من الساعة 8.00 من صباح يوم غد الجمعة 26/4/2019، لغاية يوم الإثنين 29/4/2019. لن تؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على المسلك المذكور، إنما فقط تضييق الطريق بشكل جزئي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام