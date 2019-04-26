الجمارك تستكمل الثلثاء المزاد العلني في المرفأ ومبيعات اليوم الأول بلغت قيمتها مليار و300 مليون ليرة

تستكمل المديرية العامة للجمارك بإشراف مديرها العام بدري ضاهر الثلثاء المقبل جولتها الثانية من المزاد العلني، الذي بدأته اليوم في مرفأ بيروت. وبلغت قيمة مبيعات اليوم الأول مليار و300 مليون ليرة، حيث تم تحرير 74 مستوعبا من البضائع من أصل 120، وهذه البضائع هي كناية عن: خردة، برادات قديمة، ثياب بالية، أحذية قديمة، سيارات جديدة ونبيذ وغيرها، ويعود أقدمها إلى عام 2009 حيث تركها اصحابها بسبب الاجراءات المعقدة لاخراج البضائع من المرفأ.

وفي هذا الإطار، قال ضاهر: “كلنا يعلم أن البضائع تتأثر بالعوامل الطبيعية والشمس والشتاء. ونحن ننفذ مادة قانونية في قانون الجمارك تنص على إجراء مزاد علني. في السابق كانت تنفذ هذه المادة لكن من دون الإعلان عن المزاد”، وقال: “هذه الخطة الاستراتيجية أهم ما فيها حماية الخزينة والمال العام ومنع هدره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام