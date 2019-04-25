الاتحاد الأوروبي واليابان يجددان دعمهما لاتفاق إيران النووي

جدد الاتحاد الأوروبي واليابان دعمهما لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي. وجاء في بيان مشترك اليوم الخميس، عقب محادثات رفيعة المستوى: “نكرر دعمنا المشترك لخطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران”.

كما أعرب الطرفان عن “التزامهما بتكثيف الحوار والتعاون في مجال الأمن والدفاع، وخاصة في مجالات مثل الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الأزمات”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط، تلك التي كانت معلقة في السابق نتيجة التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ “مجموعة بي 5 + 1”. والتي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

المصدر: سبوتنيك