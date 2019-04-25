جرح مواطنتين هاجمهما كلب شرس في كفرصير (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 23:42
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الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة الحاشدة في "جمعة الوحدة وانهاء الانقسام" شرق قطاع غزّة
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: المقاومة مستمرة حتى دحر الإحتلال عن كل المناطق العربية المحتلة
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع
القوات المسلحة اليمنية: الجيش واللجان سيواصلون الى جانب الأهالي استعادة المناطق المحتلة بما فيها المناطق الجنوبية
سقوط عدد من القتلى في صفوف قوى العدوان باستهداف القوّة الصاروخية تجمعاتهم قبالة منفذ علب في عسير
مصادر يمنية: عملية مشتركة لسلاح الجو ووحدة المدفعية استهدفت جرافات ومعدات للجيش السعودي بموقع الخوري في جيزان
المبعوث الروسي الى سوريا: نواصل العمل بشأن تشكيل اللجنة الدستورية وهناك تصميم على مواصلة مكافحة الإرهاب
مساعد وزير الخارجية الايراني علي أصغر خاجي: نؤيد إنضمام لبنان والعراق لمباحثات أستانا كونهما مجاورين لسوريا
خارجية كازخستان: الموفد الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن سيعقد الجمعة لقاء موسعا مع المشاركين في مفاوضات أستانا
دمشق: مستشارة الرئيس السوري بثنية شعبان تلتقي نائب وزير الخارجية الصيني الذي يؤكد استمرار دعم سوريا بكافة المجالات
وزير النقل السوري: عقد لإستثمار وإدارة وتوسيع مرفأ طرطوس سيوقع مع شركة روسية خاصة بتكلفة تتجاوز الـ500 مليون دولار
سوريا: اصابة 4 مدنيين ووقوع أضرار مادية باطلاق المجموعات المسلحة قذيفة صاروخية على منطقة الغراف بحي الرمل جنوب اللاذقية
الجيش السوري يرد على مصدر الاعتداء بأقصى ريف اللاذقية الشمالي قرب الحدود التركية ويدمر منصات اطلاق الصواريخ
اتحاد علماء المسلمين في العراق: نستنكر انزال عقوبة الإعدام بعشرات الأبرياء والتي تعبّر عن طبيعة النظام الدموي السعودي
اتحاد علماء المسلمين بالعراق: هذا النظام المرتهن لأميركا تنازل عن المقدسات بالقدس بعدما وظف ثروات المسلمين لتدمير دولهم
حركة أنصار الله: جرائم النظام السعودي دليل سقوطه وافلاسه وأميركا توفر الدعم والحماية له ويجب تجريم سياسته القمعية
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: الاعدامات التي نفذتها السلطات السعودية على خلفية الاعتقاد والرأي السياسي جريمة كبيرة
الاتحاد الأوروبي: عملية الإعدام الجماعية في السعودية لـ37 شخصا تثير شكوكا بشأن جدّية احترام الحق بالمحاكمة العادلة
الرئيس عون: الحوار بالأمم المتحدة لا ينفع لأنه يقيم السلام على الورق فقط فمن دون حوار بين الشعوب لا يمكن التوصل للسلام
قائد الجيش العماد جوزاف عون: إرادتنا الصلبة وايماننا برسالتنا تبقى سلاحنا الذي نواجه به التحديات المحيطة مهما كبر شأنها
العماد عون: السياسات المالية للحكومات المتعاقبة عجزت عن منح الجيش الحصّة التي يستحقها من الموازنة نتيجة العجز الاقتصادي
مراسلة المنار: الرئيس ميشال عون يطلب ضرورة مراعاة التوازن قدر الامكان بين الواردات والنفقات في مشروع الموازنة
وزير المال: جاهزون لعرض مشروع الموازنة الذي يتضمن تقريرا وشروحات لمناقشته والمعلومات التي تخرج للإعلام غير دقيقة
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: أي إصلاح لن يكتب له النجاح إذا لم يأخذ بالاعتبار حماية الطبقة الفقيرة
وفد من حركة التوحيد يزور تجمع العلماء المسلمين وتأكيد على التمسك بالوحدة الاسلامية والمقاومة لمواجهة العدو والتحرير
السودان: حشود ضخمة تتجمع أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة الى ادارة مدنية
المجلس العسكري في السودان: رؤيتنا تقوم على إحتفاظ المجلس بالسلطة السيادية في البلاد وتولي المدنيين السطة التنفيذية
ليبيا: قوات المشير حفتر تعلن السيطرة على منطقة العزيزية جنوب طرابلس بشكل كامل
ليبيا: حكومة الوفاق تطالب مجلس الأمن بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في "هجمات ضد المدنيين" في طرابلس
الصليب الأحمر الدولي: أكثر من 30 ألف شخص فروا بفعل الوضع الإنساني المتدهور في طرابلس وضعف الخدمات الأساسية
المغرب: اصابة نحو 70 مدرسا متعاقدا أثناء منع قوات الأمن لهم من التجمع قرب البرلمان للمطالبة بدمجهم بالوظيفة العامة
تونس: لجنة التحقيق تعلن أن سبب وفاة 14 رضيعا بمستشفى عمومي يعود الى تعفّن جرثومي حصل عند اعداد المستحضرات الغذائية
وزير الخارجية التركي: بسبب السعر المناسب للنفط الايراني فإننا لا نرغب بشراء النفط السعودي والإماراتي
وكالة الطاقة الدولية: العراق سيكون ثالث أكبر مصدر للنفط عالميا في 2030 بإنتاج نحو ستة ملايين برميل نفط خام يوميا
سريلانكا: الحصيلة النهائية لصحايا اعتداءات عيد الفصح بلغت 253 بعد انهاء الطاقم الطبي جميع عمليات التشريح
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
جرح مواطنتين هاجمهما كلب شرس في كفرصير (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 2 ساعة
25 April، 2019
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