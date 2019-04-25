الساحلي: سياسة بعض “الزوار العرب” هو إبقاء النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2019 - 21:50

الساحلي: سياسة بعض “الزوار العرب” هو إبقاء النازحين

منذ 17 mins 25 April، 2019
النائب نوار الساحلي
لبنان

اعتبر مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ان استمرار  الدولَ الأوروبيةَ باتباعها الإدارةَ الأميركيةَ في ملفِ النازحين السوريين  ومنعِهم  من العودةِ إلى بلادهم ستُشجعُهم إلى النزوح نحو أوروبا.

واعتبر الساحلي في حديثٍ له أن جوهرَ سياسةِ بعضِ الزوار العرب للبنان هو إبقاءُ النازحين فيه لأهداف سياسية .

وأكد الساحلي أن الجانبَ الأميركيَ يعملُ في الخفاءِ عكسَ ما يقوله في الإعلام. اضاف ، إذا كانت واشنطن جادةً في عودةِ النازحين فعليها الضغطُ على المؤسساتِ الدوليةِ لمساعدتهم على ذلك.

المصدر: مواقع اخبارية

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