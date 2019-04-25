الساحلي: سياسة بعض “الزوار العرب” هو إبقاء النازحين

اعتبر مسؤول ملف النازحين السوريين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ان استمرار الدولَ الأوروبيةَ باتباعها الإدارةَ الأميركيةَ في ملفِ النازحين السوريين ومنعِهم من العودةِ إلى بلادهم ستُشجعُهم إلى النزوح نحو أوروبا.

واعتبر الساحلي في حديثٍ له أن جوهرَ سياسةِ بعضِ الزوار العرب للبنان هو إبقاءُ النازحين فيه لأهداف سياسية .

وأكد الساحلي أن الجانبَ الأميركيَ يعملُ في الخفاءِ عكسَ ما يقوله في الإعلام. اضاف ، إذا كانت واشنطن جادةً في عودةِ النازحين فعليها الضغطُ على المؤسساتِ الدوليةِ لمساعدتهم على ذلك.

المصدر: مواقع اخبارية