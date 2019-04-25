الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات: كلام جمالي اعتراف بدفع مبالغ للناخبين وهو بمثابة إخبار للأجهزة المختصة

علقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في بيان، على “مقابلة النائبة ديما جمالي التلفزيونية، أمس الأربعاء، على شاشة الـOTV، في برنامج “حكي على المكشوف” والتصريحات التي أطلقتها”، وقالت: “إن في كلام السيدة جمالي اعتراف واضح بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت لها، رغم ادعائها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي تم صرفها لشراء الأصوات”.

وإذ دانت الجمعية “تصريحات جمالي، لما في ذلك من استخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائية”، ذكرت بأن “التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في قانون الانتخابات وتعتبر بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات: م.62 و م.65 من قانون الانتخابات)”.

واستنكرت “استغلال الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها، وهذا ما أشارت إليه جمالي بشكل واضح في مقابلتها”. واعتبرت الجمعية “الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة”، مطالبة المعنيين ب”التحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام