القوات المسلحة اليمنية: العمليات التي تم تنفيذها مؤخرا تستهدف الغزاة ولا تستهدف أبناء الجنوب

تفقد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كلا من جبهة العود مرورا بجبهة حمك ونقيل الخشبة والفاخر وصولا الى مديرية الحشاء بمحافظة الضالع بعد تأمينها بالكامل ودحر مرتزقة الغزاة والمحتلين.

وفي تصريح له عقب الجولة أكد العميد يحيى سريع لوسائل الإعلام أن الجيش واللجان الشعبية مستمرون إلى جانب الأهالي في استعادة كافة المناطق المحتلة لافتا إلى حرص القيادة على إعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وفي حديثه لوسائل الإعلام أكد أن العمليات الأخيرة تكللت باستعادة ما يزيد عن ألف كيلومتر مربع.

فيما بعث برسائل التطمين إلى إخوتنا في المحافظات الجنوبية أنه ليس لدينا أية نوايا عدوانية تجاههم وأننا سنقف معهم جنبا إلى جنب لتطهير محافظاتهم من دنس الاحتلال والمحتلين. وأضاف أن العمليات التي تم تنفيذها مؤخرا هي إنما تستهدف الغزاة ومرتزقتهم ولا تستهدف أبناء الجنوب .

وأكد العميد سريع مضي الجيش واللجان الشعبية في استكمال عملياتهم حتى تطهير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية.

المصدر: موقع المنار