إصابة 4 مدنيين نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بصاروخ على حي الغراف باللاذقية

أصيب 4 مدنيين بينهم طفل بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف اللاذقية الشمالي بصاروخ على مدينة اللاذقية. وذكرت وكالة سانا أن إرهابيين يتحصنون في أقصى الريف الشمالي لمدينة اللاذقية قرب الحدود التركية اعتدوا بعد ظهر اليوم بقذيفة صاروخية على المدينة سقطت في حي الغراف بالرمل الجنوبي ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بينهم طفل بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش ردت على مصدر الاعتداء بضربات من سلاح المدفعية ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات أقصى ريف اللاذقية الشمالي قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” وغيرهما من التنظيمات التي تتنقل بين المناطق الحدودية بدعم من نظام أردوغان الذي تسهل أجهزة استخباراته عمليات إدخال الإرهابيين والمرتزقة وتنظيمهم ودعمهم بالمال والسلاح للاعتداء على السوريين ودولتهم.

المصدر: وكالة سانا