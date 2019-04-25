لافرينتييف من العاصمة الكازاخية: هناك تصميم على مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الكسندر لافرينتييف أن هناك تصميما واضحا على مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية.

وقال لافرينتييف في تصريح صحفي اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان على هامش الجولة الثانية عشرة من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية: تم بحث الوضع في سورية بشكل عام وخاصة في محافظة إدلب حيث يسيطر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على معظم مساحة المحافظة وكان هناك تصميم واضح وكامل على مواصلة مكافحة الإرهاب.

وأوضح لافرينتييف أنه تم التركيز في المحادثات على مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم وتقديم المساعدة لسورية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مبينا أن المحادثات تجري في جو عملي “ونعتبر أنها ستفضي إلى نتيجة تؤدي إلى استقرار الأوضاع في سورية ومواصلة العملية السياسية هناك ومن الجيد أن المشاركين يقومون بكل ما يمكنهم للمساهمة في الدفع قدما على مسار حل الأزمة في سورية”.

وأشار لافرينتييف إلى أن الوفد الروسي عقد اجتماعا مع وفد الجمهورية العربية السورية تناول تنسيق الرؤى والمواقف حيال المسائل المطروحة للبحث في الجولة الحالية للمحادثات كما عقد اجتماعا مع الوفد الإيراني لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون الذي يحضر المحادثات بصفة مراقب.

وعقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري في وقت سابق اليوم ثلاثة اجتماعات مع الوفد الروسي برئاسة لافرينتييف ومع الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية صباح اليوم الجولة الثانية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية بصفة مراقب ووفود أخرى.

المصدر: وكالة سانا