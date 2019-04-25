“مسيرة مليونية” للمطالبة بالحكم المدني في السودان

تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في “مسيرة مليونية” الخميس تهدف الى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس “ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية”.

وأكد ان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر “لحماية ثورتنا” وضمان تحقيق جميع المطالب.

المصدر: الوكالة الفرنسية