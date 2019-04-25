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April 25 2019 - 19:54

الزهار: نمتلك وسائل ضغط على الاحتلال

منذ 43 mins 25 April، 2019
محمود الزهار
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار أن “حركته تمتلك وسائل ضغط على الاحتلال لتنفيذ التفاهمات الأخيرة”.

وأشار الزهار الخميس الى أن “حماس تضغط على الاحتلال لإلزامه بالتفاهمات من خلال الأنشطة على الحدود والضغط على جيش الاحتلال ومستوطني غلاف غزة وتهديد الأمن في المنطقة”.

واتهم الزهار “الاحتلال الإسرائيلي القيام بألاعيب مكشوفة، من خلال التملص من بعض المطالب بهدف تحويلها الى مطالب كبيرة تنفي مطالب أخرى”.

وأوضح الزهار أن “مسيرات العودة وكسر الحصار تشكل أداة ضغط رئيسي على الاحتلال من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

المصدر: فلسطين اليوم

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