“حق وتيار الوفاء” أقاما تجمعا للتنديد بإغتيال النظام السعودي لعشرات الشبان الابرياء

أقام “تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية(حق)” البحرانيان المعارضان تجمعا خطابيا في مركز الإمام الخميني “قدس” بمدينة قم المقدسة بمشاركة شخصيات من دول عدة وحضور جماهيري واسع، رفضا واستنكارا لجريمة النظام السعودي الذي اغتال عشرات الشبان ممن طالبوا بحقوقهم ورفضوا الظلم، وأقيم التجمع تحت عنوان “صرخة غضب في وجه الشجرة الخبيثة”.

وقد شارك في الحفل الشيخ عبدالله الدقاق ممثلا عن الجالية البحرانية، الشيخ أحمد الحرز ممثلا عن الجالية السعودية، الشيخ عارف الأسدي ممثلا عن عصائب أهل الحق “العراق”، الشيخ شفقت حسين شيرازي مسؤول العلاقات الخارجية لحزب وحدة المسلمين في باكستان، الشيخ حسين كريمو ممثلا عن الجالية السورية، عبد الغني الخنجر ممثلا عن تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق، كما شارك سماحة السيد فضل الشرفي من اليمن بقصيدة شعرية.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات حيث أكدت أن “ما اقترفه آل سعود من جريمة ستعجٔل من سقوط النظام السعودي، الذي سيذهب لمزبلة التاريخ”، وأدانت “قيام النظام السعودي -بقيادة محمد بن سلمان- بهذه الجريمة”، وذكرت أن “الحكم السعودي متورط في الإرهاب والتكفير، وقد ارتكب سلسلة من الجرائم، وارتكب هذه المجزرة لشعوره بقرب زواله”، واضافت “نحن نعيش صمتاً دولياً متآمراً إزاء جرائمه”، وسألت “أين ما وُجِدَ آل سعود وُجِدَ الفساد والإرهاب، ونجاة الأمة هي في الوقوف ضد آل سعود”.

واعتبرت الكلمات أن “النظام السعودي ينتقم لخسارته في اليمن وسوريا والعراق وغيرها من البلاد عبر إعدام الشيعة في بلاد الحرمين”، ونددت “بالتطبيع مع الصهاينة وذكروا بأن التطبيع والتآمر على فلسطين والجمهورية الإسلامية هي أحد جرائم ال سعود التي لا حصر لها”.

المصدر: بريد الموقع