وقفة احتجاجية في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة تنديدا بإعلان ترامب حول الجولان

ندد أبناء بلدة خان أرنبة والقرى المجاورة لها في محافظة القنيطرة خلال وقفة احتجاجية اليوم في ساحة البلدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الجولان المحتل عربي سوري وسيعود إلى وطنه مشددين أن إعلان ترامب باطل وجائر وهو اعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

واستنكر المشاركون سياسات الإدارة الأمريكية التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية وتضرب بعرض الحائط جميع القرارات الأممية المتعلقة بالجولان السوري المحتل.

المصدر: سانا