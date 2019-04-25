أنصارالله: ندين بشدة إعدام النظام السعودي عشرات الأبرياء من رافضي الاستبداد

استنكر المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن “بشدة جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها النظام السعودي بحق العشرات من الأبرياء الذين لم يرتكبوا ذنباً سوى رفض الظلم والاستبداد”.

واعتبر المكتب السياسي لأنصارالله في بيان له الخميس ان “سياسة القتل والتدمير وقمع الشعوب بالحديد والنار هو نهج إجرامي يمارسه النظام السعودي ويعتمد عليه في البقاء في سدة الحكم”، واشار إلى أن “تاريخ النظام السعودي حافل بالإجرام والقتل والعمالة وبيع قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين”.

وأضاف البيان ان “الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي بحق مواطنيه وبحق الشعوب الأخرى هي دليل سقوطه وإفلاسه”، واوضح أنه “لولا أمريكا لما تجرأ النظام السعودي على القيام بتلك الجرائم فهي من توفر له الدعم والحماية وهي من توفر له الغطاء السياسي”.

وطالب البيان “أحرار العالم برفض السياسات القمعية والعدوانية وتجريم ما يقوم به نظام آل سعود من إجرام وظلم بحق الأحرار من أبناء شعبه وتجريم ما يقوم به النظام السعودي من قتل وتدمير وحصار لليمن أرضا وإنسانا وارتكاب أبشع الجرائم”.

المصدر: موقع انصار الله