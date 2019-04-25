محمد عبد السلام: استهداف العدوان للاتصالات باليمن سيخلق أزمة جديدة

قال رئيس الوفد الوطني المفاوض اليمني محمد عبدالسلام إن “استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لخدمات الاتصالات في اليمن من خلال إستهداف شركة تيليمن ومحاولة تفتيتها سيؤدي إلى خلق أزمة جديدة”.

وأشار عبد السلام الخميس إلى أن “تداعيات المساس بخدمة الاتصالات ستكون أكثر كارثية من آثار قرار نقل البنك المركزي وسيترتب عليها زيادة معاناة المواطنين”.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاتصالات قالت إن “العدوان يصر على تدمير كل شيء في اليمن بما فيها البنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية بشكل مباشر ويتصدر في المقام الاول المشاريع التدميرية التي أعلن عنها تحت يافطة شركة عدن نت ثم المحاولات الفاشلة بنقل شركة الاتصالات الدولية (تيليمن) الى عدن في ظل فشل ذريع لحكومة الفنادق المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله